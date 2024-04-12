Поддубный: экс-сотрудник Европейской академии безопасности вступил в «Азов»*

В ряды украинского нацбата «Азов»* вступили еще несколько иностранных наемников, среди них — экс-сотрудник Европейской академии безопасности (EUSECA), сообщил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

Жоау Галвейас родился в Португалии. В течение 10 лет служил в EUSECA. Теперь он военный инструктор для солдат ВСУ. Причем он может заниматься подготовкой украинских военнослужащих уже много лет.

Поддубный рассказал, что для Галвейаса придумали легенду, согласно которой он прибыл на Украину в качестве медика и волонтера. На самом деле он инструктор.

Сейчас наемник может находиться в районе Часова Яра.

Ранее стало известно, что польские наемники прибыли на территорию украинского города Орехов. Населенный пункт расположен у линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

*Запрещенная в России террористическая организация.