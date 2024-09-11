Под Волгоградом экс-боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил любовницу ладонью

В Волгоградской области бывший боец ЧВК «Вагнер» в ходе пьяного конфликта 5 раз ударил любовницу ладонью по голове. При падении девушка ударилась головой о табуретку и скончалась на месте, сообщает V1.ru .

Трагедия произошла в поселке Елань. 29-летний Сергей Неверов привлекался к ответственности за кражу и грабеж. Контракт с ЧВК «Вагнер» он подписал в исправительной колонии № 9 и отправился в зону СВО. Через полгода Сергей получил награды и помилование, после чего не продлил контракт и вернулся домой.

В родном поселке Неверов устроился на работу к местному предпринимателю и трудился подсобным рабочим цеха готовой продукции. Жил с мамой, жены и детей у Сергея не было. При этом у парня появилась любовница, с который он часто распивал спиртное, проводил время и занимался сексом.

По словам родственников убитой, девушка вела разгульный образ жизни, злоупотребляла горячительными напитками и становилась агрессивной. Часто просила близких забирать у нее алкоголь. У погибшей остались четверо детей, которых она часто выгоняла из дома.

Неверов регулярно устраивал потасовки с любовницей, в том числе при ее детях, которым заявлял, что «воевал за ее кровь». В ходе очередного конфликта Сергей 5 раз ударил девушку открытой ладонью по голове. От полученных ударов любовница упала и ударилась головой об табуретку.

Неверов утверждал, что уложил девушку спать и уснул рядом. Утром он ушел из дома, думая, что погибшая спит.

Правоохранительные органы задержали Сергея, он признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом заслуг Неверова перед страной в зоне СВО и государственным наградами суд приговорил обвиняемого к 8 годам колонии строгого режима.