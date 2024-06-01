Под Новороссийском в станице Раевской обнаружили обломки дрона
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Обломки дрона ВСУ, который атаковал Краснодарский край 31 мая, нашли в станице Раевской под Новороссийском. Они будут обезврежены, сообщает пресс-служба городского муниципального центра управления.
На данный момент бойцы уже собрали части от беспилотника. В районе «Раевских бань» было выставлено оцепление
Жителей попросили сохранять спокойствие.
31 мая губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал об отражении массированной атаки беспилотников сразу в нескольких муниципалитетах края.