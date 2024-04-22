Под Белгородом с экскаваторами ищут тела изнасилованных и убитых девушек

В районе памятника 17-героям бронебойщикам в Старом Осколе Белгородской области проходят поисковые работы. Там ищут тела двух девушек, пропавших несколько лет назад, сообщает kp.ru .

18-летняя Екатерина К. и 25-летняя Наталья М. пропали в 2014 и 2016 годах. Тела девушек до сих пор не найдены.

После исчезновения Малаховой был арестован бывший сотрудник полиции Михаил С. Он признался, что изнасиловал Наталью, когда та была у него дома, после чего задушил ее. Все свои действия он снял на камеру телефона. С Екатериной он сделал то же самое двумя годами ранее. После совершения преступлений, по признаниям злоумышленника, он закопал тела.

На данный момент С. отбывает наказание в исправительной колонии «Черный дельфин». Сейчас в месте, которое указал осужденный, проходят поисковые работы.

Специалисты применяли экскаваторы, однако тела девушек так и не были найдены. По данным издания, есть версия, что отец убийцы мог перепрятать останки его жертв.