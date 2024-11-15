Почти 130 детей отравились в школе и кадетском лицее в Новочебоксарске

129 детей из школы № 4 и Новочебоксарского кадетского лицея обратились в больницу после отравления, троих пациентов госпитализировали, остальных отправили домой, сообщает Baza .

Вечером 14 ноября в школьных чатах родители начали обсуждать состояние детей. Кого-то из заболевших рвало, у кого-то повысилась температура. Стало понятно, что у многих так совпасть не могло, поэтому взрослые с детьми обратились к медикам.

Школьникам поставили диагноз — энтеровирус.

Как рассказали источники, в день отравления ученики школы № 4 и кадеты ели рыбный суп и плов. У обоих учреждений образования один поставщик питания.