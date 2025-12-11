«Почта России» частично перестала работать по всей стране

сегодня в 18:16

Функционирование отделений «Почты России» по всей стране было нарушено из-за масштабных технических неполадок, сообщает Mash . В некоторых отделениях уже образовались огромные очереди: клиенты не могут ни отправить, ни получить письма и посылки.

Предварительная причина сбоя — проблемы у интернет-провайдера. Из-за отсутствия доступа к сети в отделениях не работают ключевые служебные программы. Это привело к невозможности оформления операций по приему и выдаче почтовых отправлений.

Пресс-служба «Почты России» пока не комментировала информацию о сбое. Сроки полного восстановления работы системы также не уточняются.

Тем временем Минобороны России опровергло «взлом» Единого реестра воинского учета, назвав соответствующие сообщения вбросами.

