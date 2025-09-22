Почему оставила дочь? Прокуратура разбирается в инциденте с россиянкой в Таиланде

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту оставления мамой маленькой девочки без присмотра в гостинице в Таиланде, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в Таиланде разыскивали загадочно пропавшую 34-летнюю россиянку. Туристка приехала на улицу с многочисленными барами и перестала выходить на связь. При этом ее дочь осталась в номере отеля. В районе, где женщина пропала, процветает преступность, поэтому россиянку могли опоить и похитить. Дочь пропавший поместили в детдом, потом ее забрала прилетевшая в страну бабушка.

Позднее пропавшую россиянку обнаружили в дешевом хостеле в неблагополучном районе Бангкока. Ее привезли в консульство РФ, где она дает показания.

Специалисты прокуратуры дадут принципиальную оценку соблюдению требований законодательства о защите прав детей в данной ситуации. Они учтут и работу органов системы профилактики, которые призваны обеспечить благополучие в семьях с детьми.

По результатам начатой проверки специалисты примут комплекс мер прокурорского реагирования.

