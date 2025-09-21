Оставившую в гостинице в Таиланде дочь женщину нашли в дешевом хостеле

Россиянку, оставившую в гостинице Таиланда четырехлетнюю дочь, а после этого пропавшую с туристом из Европы, 34-летнюю Эрику В., обнаружили в дешевом хостеле. Он расположен в неблагополучном районе Бангкока, сообщает Mash .

Эрика В. находится в российском консульстве. Она дает пояснения о случившемся и том, по какой причине оставила дочь одну 13 сентября.

Ранее сообщалось, что после исчезновения матери девочку отправили в детдом в Таиланде. 12 сентября женщина приехала на такси на улицу в Бангкоке с большим количеством баров. Затем она пропала. В последний раз женщина заходила в соцсети 15 сентября, а потом телефон выключился.

Во время отъезда женщина оставила дочь одну. Утром ее нашли горничные. Приятельница Эрики В. ходила к девочке и сообщила об инциденте в посольство РФ в Таиланде.

По словам подруги, мать в день пропажи действовала странно. Она ни с кем не разговаривала и не рассказала, зачем отправится в Бангкок. Ее удостоверение личности и документы дочери остались в гостинице.

Родители Эрики узнали о том, что дочь исчезла, только 16 сентября. Они отправились из Владивостока в Приморском крае в Таиланд, чтобы найти внучку.

19 сентября дочь Эрики передали бабушке с дедушкой. Она пробыла в детском доме в Таиланде с 12 сентября.

20 сентября сообщалось, что Эрику 16 сентября видели с приезжим из Европы в ином отеле. Пару заметили, благодаря камерам видеонаблюдения. На следующий день россиянка покинула гостиницу, оставив свои вещи и не заплатив за номер. Правоохранители Таиланда ищут мужчину и женщину.

