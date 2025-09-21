Оставившую в гостинице в Таиланде дочь женщину нашли в дешевом хостеле
Фото - © Telegram-канал SHOT
Россиянку, оставившую в гостинице Таиланда четырехлетнюю дочь, а после этого пропавшую с туристом из Европы, 34-летнюю Эрику В., обнаружили в дешевом хостеле. Он расположен в неблагополучном районе Бангкока, сообщает Mash.
Эрика В. находится в российском консульстве. Она дает пояснения о случившемся и том, по какой причине оставила дочь одну 13 сентября.
Ранее сообщалось, что после исчезновения матери девочку отправили в детдом в Таиланде. 12 сентября женщина приехала на такси на улицу в Бангкоке с большим количеством баров. Затем она пропала. В последний раз женщина заходила в соцсети 15 сентября, а потом телефон выключился.
Во время отъезда женщина оставила дочь одну. Утром ее нашли горничные. Приятельница Эрики В. ходила к девочке и сообщила об инциденте в посольство РФ в Таиланде.
По словам подруги, мать в день пропажи действовала странно. Она ни с кем не разговаривала и не рассказала, зачем отправится в Бангкок. Ее удостоверение личности и документы дочери остались в гостинице.
Родители Эрики узнали о том, что дочь исчезла, только 16 сентября. Они отправились из Владивостока в Приморском крае в Таиланд, чтобы найти внучку.
19 сентября дочь Эрики передали бабушке с дедушкой. Она пробыла в детском доме в Таиланде с 12 сентября.
20 сентября сообщалось, что Эрику 16 сентября видели с приезжим из Европы в ином отеле. Пару заметили, благодаря камерам видеонаблюдения. На следующий день россиянка покинула гостиницу, оставив свои вещи и не заплатив за номер. Правоохранители Таиланда ищут мужчину и женщину.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.