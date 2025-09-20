Mash: пропавшую в Таиланде россиянку видели с европейцем в отеле

Вскрылись детали таинственного исчезновения 34-летней россиянки Эрики Владыко в Таиланде. Ее видели с европейцем в гостинице, сообщает Mash .

В ночь на 13 сентября уроженка Приморья вышла из своего номера в отеле Бангкока. При этом она оставила там свою четырехлетнюю дочь.

Девушка взяла такси и отправилась в район Сукхумвит, где находятся многочисленные бары. В номер она не вернулась и на звонки не отвечала. Дочь девушки нашли утром и передали в местный детдом. Девочку забрала бабушка.

Между тем саму Эрику 16 сентября видели в другой гостинице. С ней был мужчина европейской внешности. Парочку запечатлели камеры видеонаблюдения.

На следующий день россиянка выехала из номера, не оплатив его и оставив вещи. Полиция в данный момент разыскивает и россиянку, и мужчину, с которым ее видели.

Ранее стало известно, что девушку могли опоить и похитить. В районе, где она была замечена, процветает преступность. Это уже третья россиянка, которая пропала там.