Пять мужских голов: страшную находку сделали на пляже в Эквадоре

На побережье Эквадора найдены пять мужских голов, информация о страшной находке поступила в службу экстренной помощи ECU 911, сообщает KazanFirst .

На место сразу выехали полицейские, криминалисты и сотрудники Dinased. Специалисты подтвердили, что найдены действительно человеческие головы. По сведениям Национальной полиции страны, жертвы — пятеро мужчин в возрасте от 20 до 34 лет.

Предварительно, их убили в открытом море. Как считает полиция, мужчины вышли на лодке в начале недели, их перехватили и убили члены преступной группировки. Головы злоумышленники доставили на берег и оставили на деревянных конструкциях. Возможно, это было устрашающее послание от убийц, связанное с вымогательством у рыбаков.

Поиски тел мужчин еще продолжаются.

