сегодня в 15:06

Пять человек пострадали в ДТП на Носовихинском шоссе в Балашихе

Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии на Носовихинском шоссе в городском округе Балашиха. Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в среду около 11:00 на 18-м км Носовихинского шоссе. Предварительно, водитель большегруза марки Mercedes совершил попутное столкновение с автомобилем Lada Largus, который остановился для поворота налево. От удара легковой фургон выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Chevrolet Cobalt.

В результате происшествия водители и трое пассажиров легковых автомобилей получили различные травмы. Пострадавших госпитализировали в местную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.