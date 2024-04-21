Пять человек пострадали при пожаре в сауне на юго-западе Москвы

В результате возгорания сауны в московском таунхаусе на улице Адмирала Лазарева пострадали пять человек, среди которых 14-летний подросток и 3-месячный младенец, сообщает SHOT .

Пожар случился в районе 7 часов утра в воскресенье на цокольном этаже частного четырехэтажного дома. Там загорелись вещи и мебель, огонь охватил площадь в 20 кв. м. Из окна на третьем этаже дома валил густой черный дым.

Семь человек смогли покинуть помещение до прибытия пожарных и медиков. Пострадали пять человек, из них двух доставили в НИИ им. Склифосовского. Детям госпитализация не понадобилась.

Пожарные уже потушили возникшее возгорание.