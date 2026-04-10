Пьяный житель Подмосковья забил до смерти знакомого ножкой стула

В Егорьевске 39-летний местный житель обвиняется в причинении смертельных травм знакомому в ходе пьяной ссоры, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Согласно данным следствия, 26 марта в частном доме поселка Шатурторф пьяный местный житель в ходе конфликта нанес многочисленные удары своему 74-летнему знакомому в область головы и туловища ножкой стула. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу, где он скончался через 11 дней.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигуранту предъявлено обвинение.

В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

