Пьяный самокатчик остался без штанов после ДТП в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга иномарка въехала в самокатчика на «зебре»

В центре Екатеринбурга Свердловской области на перекрестке улиц Куйбышева и Белинского пьяные самокатчики ехали по пешеходному переходу, не спешившись. Одного из них сбила иномарка, сообщает Telegram-канал « Екатеринбург. Главное ».

Сотрудники ГАИ оформили ДТП.

На опубликованной записи два самокатчика едут по «встречке» по проезжей части, виляя. Затем проносятся на желтый свет светофора по пешеходному переходу, не спешившись.

Один самокатчик успел проскочить, чуть не попав под машину. Второму повезло меньше — почти в конце пешеходного перехода его сбила иномарка.

Самокатчика отбросило на пару метров. В момент столкновения с него слетели штаны и оголили заднюю точку. Затем к мужчине и водителю подошел друг пострадавшего.

