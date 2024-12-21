Пьяный мужчина с двумя ножами зарезал знакомого в подмосковном Одинцове

В Одинцовском городском округе суд арестовал 45-летнего мужчину, который обвиняется в убийстве своего знакомого с помощью двух ножей, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, 17 декабря в одной из квартир в Одинцове обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым. В какой-то момент между собутыльниками возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес своему оппоненту множественные ранения двумя ножами. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ходе допроса фигурант признал вину и раскаялся в содеянном.

Одинцовский суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается.