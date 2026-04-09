Пьяные пассажиры такси, избившие водителя, получили реальные сроки в Петербурге

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор Олегу Буяку и Артему Мигаешу, которые в августе 2025 года сначала избили таксиста, затем угнали его автомобиль, после чего попали в аварию и сбежали. Злоумышленников нашли и осудили, об этом сообщила прокуратура Северной столицы.

По данным следствия, происшествие случилось 13 августа 2025 года. Тогда Буяк и Мигаеш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвали такси. В какой-то момент мужчины напали на водителя. Они начали его избивать, затем душить. Через некоторое время таксисту удалось вырваться из рук агрессоров и сбежать.

Злоумышленники воспользовались моментом, угнали машину, но в итоге попали в аварию, бросили транспортное средство и скрылись с места происшествия. В дальнейшем их нашли.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчин виновными и назначил реальные сроки лишения свободы.

«С учетом позиции государственного обвинителя Буяку назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Мигаешу — 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.