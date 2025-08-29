Питерская первокурсница пыталась убить себя после ссоры с подругой

сегодня в 14:27

В Петербурге первокурсницу колледжа госпитализировали после попытки суицида

В Петербурге первокурсницу колледжа в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение после попытки суицида. Утром 28 августа девушку привезли в больницу из съемной квартиры, расположенной на Пулковском шоссе, сообщает «Бриф24» .

В день случившегося девушка употребляла спиртные напитки. Медики диагностировали у нее, в частности, легкое алкогольное отравление.

Подруга пострадавшей сообщила, что они вместе снимают жилье. Накануне они праздновали поступление в колледж и распивали алкогольные напитки.

Приблизительно в пять утра между девушками возник конфликт в Сети, после которого пострадавшая, вероятно, совершила попытку самоубийства.