Питерская первокурсница пыталась убить себя после ссоры с подругой
В Петербурге первокурсницу колледжа в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение после попытки суицида. Утром 28 августа девушку привезли в больницу из съемной квартиры, расположенной на Пулковском шоссе, сообщает «Бриф24».
В день случившегося девушка употребляла спиртные напитки. Медики диагностировали у нее, в частности, легкое алкогольное отравление.
Подруга пострадавшей сообщила, что они вместе снимают жилье. Накануне они праздновали поступление в колледж и распивали алкогольные напитки.
Приблизительно в пять утра между девушками возник конфликт в Сети, после которого пострадавшая, вероятно, совершила попытку самоубийства.