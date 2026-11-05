Пила коктейли после пива: ивент-менеджер кидалась штанами в полицейских

В центре столицы арестовали пьяную 29-летнюю ивент-менеджера, которая кидалась своими штанами в полицейских, сообщает «Осторожно, Москва» .

Это произошло в ночь на 2 ноября. В районе 4 часов утра на 1-ю Тверскую-Ямскую улицу прибыли полицейские. Они попытались задержать девушку, но она начала сопротивляться и вести себя агрессивно.

После прибытия в КПЗ задержанная попробовала выбить дверь спецприемника, а также стала кидаться штанами в полицейских.

На заседании ивент-менеджер признала вину. Девушка рассказала, что не контролировала себя, так как пила в баре коктейли после пива. Ей назначили семь суток административного ареста за мелкое хулиганство.

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