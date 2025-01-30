Петербуржец установил скрытую камеру в квартире экс-возлюбленной для слежки

Житель Санкт-Петербурга установил в квартире своей бывшей возлюбленной скрытую камеру, чтобы тайно следить за ней в режиме реального времени. Девайс был обнаружен в тот же день, сообщает «Mash на Мойке» .

Инцидент произошел в Петергофе. Мужчина с помощью дубликата ключей тайно проник в квартиру бывшей сожительницы и установил в гостиной видеокамеру с функцией онлайн-трансляции. При этом 60-летний сталкер не стал маскировать камеру и просто положил ее рядом с бытовыми вещами.

Сын потерпевшей в этот же день обнаружил тайного наблюдателя и выключил устройство. Женщина написала заявление в полицию. По словам сталкера, он просто не смог смириться с разрывом отношений.

Мужчину обвиняют по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Прокуратура Петродворцового района утвердила обвинительное заключение по делу, которое было передано в суд.

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