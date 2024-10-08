Петербуржец лишился прав на сына, который носит платье и называет себя Дашей

В Петербурге суд лишил мужчину родительских прав на 16-летнего сына Ивана, который называет себя то Дашей, то Юлей, носит женское платье и встречается с мужчинами, пишет РБК со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы судов города Дарью Лебедеву.

Лишить мужчину родительских прав решила районная администрация, посчитав, что он не уделяет достаточного внимания ребенку и не воспитывает его. Житель Петербурга не стал возражать и согласился отказаться от прав на сына, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Уточняется, что в 2021 году юноша пришел на школьную линейку в женском платье и попросил одноклассников называть себя Дашей. Во время судебного процесса Иван просил называть себя Юлией, он не отрицал, что принимает гормональные препараты, так как мечтает стать девушкой.

В настоящее время подросток живет с дедушкой и бабушкой, которые считают, что внук скоро «перебесится». Мать юноши посредственно выполняет свои родительские обязанности, однако пытается наладить общение с сыном.

«Суд, взвесив все за и против, лишил прав только отца, дав шанс матери и ребенку наладить свои отношения и жизнь», — заключила Лебедева.