Пешеходный мост через речку обвалился под тяжестью снега в Нахабине
Фото - © Телеграм-канал «МК: срочные новости»
В подмосковном Нахабине обвалился под тяжестью снега пешеходный мост через речку Грязевку, сообщает «МК: срочные новости».
Этим мостом давно не пользовались, поэтому пострадавших нет.
На фото видно, что засыпанный снегом мост рухнул в реку, сломаны деревянные балки, погнуты металлические перилла.
Ранее на юго-востоке Москвы в промзоне из-за большого количества снега рухнуло трехэтажное здание. Пострадавших нет.
