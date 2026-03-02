сегодня в 10:47

Пешеходный мост через речку обвалился под тяжестью снега в Нахабине

В подмосковном Нахабине обвалился под тяжестью снега пешеходный мост через речку Грязевку, сообщает «МК: срочные новости» .

Этим мостом давно не пользовались, поэтому пострадавших нет.

На фото видно, что засыпанный снегом мост рухнул в реку, сломаны деревянные балки, погнуты металлические перилла.

Ранее на юго-востоке Москвы в промзоне из-за большого количества снега рухнуло трехэтажное здание. Пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.