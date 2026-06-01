Пермские школьники ограбили ПВЗ и теперь проведут каникулы в учреждении МВД

Суд в Перми отправил школьников в центр временного содержания за грабеж в ПВЗ

Орджоникидзевский суд Перми отправил двух школьников 11 и 13 лет в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей за грабеж в пункте выдачи Wildberries, сообщает properm.ru .

По данным суда, вечером 5 марта 2026 года подростки вместе с более старшими друзьями похитили имущество из пункта выдачи заказов. Преступление было совершено по предварительному сговору. В действиях несовершеннолетних усматриваются признаки преступления по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ, однако из-за возраста они не подлежат уголовной ответственности.

После произошедшего детей поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. С ними и их родителями провели профилактическую беседу, родителям вынесли официальное предостережение и рекомендовали усилить контроль за поведением детей.

Суд оценил тяжесть проступка, последующее поведение подростков и обстановку в семьях и пришел к выводу, что родители не обеспечивают необходимую коррекцию поведения. Подростков поместили в Центр временного содержания ГУ МВД России по Пермскому краю на срок до 30 суток для индивидуальной профилактической работы.

