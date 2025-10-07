«Перетюнинговали»: «Москвич 3» блогера Давидыча сгорел после модификации

У популярного автоблогера Эрика Давидыча полностью сгорел его прокачанный «Москвич 3», который он хвастливо назвал «тысячесильным зверем». Момент автопожара попал на видео, пишет Baza .

На опубликованных кадрах видно, что спасти транспортное средство было невозможно. Огонь полностью охватил «Москвич 3» и уничтожил его, оставив только обгоревший каркас.

Сам блогер, как он утверждает, во время пожара не пострадал. По его мнению, причиной возгорания стал чрезмерный тюнинг, из-за которого «автомобиль не выдержал нагрузки».

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.