«Перетюнинговали»: «Москвич 3» блогера Давидыча сгорел после модификации
У популярного автоблогера Эрика Давидыча полностью сгорел его прокачанный «Москвич 3», который он хвастливо назвал «тысячесильным зверем». Момент автопожара попал на видео, пишет Baza.
На опубликованных кадрах видно, что спасти транспортное средство было невозможно. Огонь полностью охватил «Москвич 3» и уничтожил его, оставив только обгоревший каркас.
Сам блогер, как он утверждает, во время пожара не пострадал. По его мнению, причиной возгорания стал чрезмерный тюнинг, из-за которого «автомобиль не выдержал нагрузки».
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
