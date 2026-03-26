Переехали ноги: известная актриса Васильева попала под колеса авто в Москве

Филипп и Мария Васильевы, сын и невестка Татьяны Васильевой, рассказали в Telegram-канале , что на 79-летнюю актрису наехал автомобиль прямо в центре Москвы. У звезды травма ноги.

Актриса направлялась к спортивному клубу, который находится рядом со съездом с Садового кольца в Таганском районе. На подходе к заведению Васильевой пришлось выйти на проезжую часть. Она сама объяснила, что была вынуждена сделать это из-за стройки.

В результате на актрису наехала машина. Она переехала Васильевой ноги.

После этого виновник ДТП не остановился и поехал дальше, а Татьяна Григорьевна осталась сидеть на обочине. На место вызвали наряд полиции и скорую помощь.

В результате актриса получила разрыв мышц левой стопы. К счастью, обошлось без переломов. В инциденте разбираются в полиции.

Татьяна Васильева — советская и российская актриса театра и кино. Она снималась в таких лентах, как «Салон красоты», «Закрытая школа», «Прежде, чем расстаться», «Самая обаятельная и привлекательная», «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.