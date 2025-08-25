Пенсионерка в Красноярске сломала палец школьнику, который не уступил ей место

В Красноярске 13-летний подросток не уступил место в автобусе пожилой женщине. Та в ответ напала на него, исцарапала и сломала ему палец, сообщает ТВК .

По словам мамы пострадавшего, 21 августа мальчик ехал в автобусе № 85. На одной из остановок в общественный транспорт зашла пенсионерка и сразу направилась к ребенку. Она в агрессивной форме потребовала, чтобы школьник уступил ей место.

Мальчик не стал ей отвечать. С места он не встал. Тогда женщина начала хватать его за футболку, попутно исцарапала его до крови. После чего она попыталась выхватить у ребенка телефон, а затем с силой схватила мальчика за палец. Школьник почувствовал резкую боль.

В этот момент за подростка заступились другие пассажиры. Они сделали пенсионерке замечание. Затем кондуктор отправил е на другое свободное место.

Спустя час ребенок с матерью оказались в больнице. Там мальчику диагностировали перелом фаланги пальца. Также у него были ссадины. Сейчас по данному факту проводится проверка.

