Пассажирка «Победы» перепутала пенис соседа с детонатором и заявила о бомбе

Пассажирка авиакомпании «Победы» перепутала половой член соседа с детонатором и заявили о взрывчатке на борту самолета. Девушку могут привлечь к ответственности за ложное сообщение об акте терроризма, сообщает Telegram-канал «Авиаторщина» .

В тюменском аэропорту Рощино Диана пыталась навязчиво познакомиться с попутчиком по имени Мамука. По его словам, девушка подсела к нему в кафе в зале ожидания и попросила Мамуку угостить ее пивом. После бокала пенного они вышли покурить, а затем заказали Диане добавку.

Затем самочувствие девушки резко ухудшилось и она приняла неизвестную таблетку, после чего отправилась на посадку. В салоне самолета пассажирка обратилась к Мамуке с просьбой сесть рядом. Парень занял место рядом, а девушка тут же бросилась его обнимать и целовать. Затем она закинула ногу на его колено и начала водить ею по внутренней стороне его бедра. По словам Мамуки, он все же мужчина, поэтому у него «сработали природные рефлексы».

В какой-то момент девушка потеряла самообладание и полезла Мамуке в штаны. Она спросила: «У тебя там что, детонатор?», после чего попыталась расстегнуть ремень. Парень осознал, что ситуация вышла из-под контроля, и оттолкнул новую знакомую.

После инцидента девушка поспешила к бортпроводникам, чтобы сообщить им о подозрительных проводах у Мамуки. На борт были вызваны сотрудники полиции, которые провели тщательный досмотр. В результате Мамуку отпустили, и он все-таки смог улететь в Москву.

При этом Диану могут привлечь к ответственности за предоставление ложной информации о террористическом акте, поскольку в брюках Мамуки не было обнаружено ничего подозрительного.