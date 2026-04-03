Пансионат для престарелых загорелся в Екатеринбурге

Мощный пожар произошел рядом с пансионатом для престарелых в Екатеринбурге. Сгорело два дома. Кадры с места происшествия публикует E1.RU .

Загоревшийся пансионат «Анастасия» находится на улице Кутузова, 75. Всех пенсионеров вовремя эвакуировали. Очевидцы утверждают, что в пансионате находилось минимум 50 жильцов.

На опубликованных кадрах запечатлен черный дым, который тянется с территории загоревшегося объекта. Судя по фото, на месте дежурят экстренные службы.

Также на снимках показано, что пенсионеров разместили на улице. Им выдали одеяла и теплые вещи. Некоторые из постояльцев не могут ходить самостоятельно. Им оказывают помощь медики.

В результате происшествия, по словам очевидцев, сгорело два дома.

На месте работают пожарные расчеты. В МЧС отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в двухэтажном кирпичном жилом доме в городском округе Ступино. В результате погиб маленький ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.