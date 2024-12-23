«Пальцы в фарш»: в Сети появились видео с насилием над кемеровчанами

В Сети появились жуткие видео, на которых избивают жителей Кемеровской области

В социальных сетях появились шокирующие видеозаписи, на которых запечатлены жуткие акты насилия над местными жителями Кемеровской области, которых обвиняют в работе наркозакладчиками, сообщает Сiбдепо .

На одном из видео показано, как в лесу молодые люди подвергаются избиению. Один из них, проживающий в Топках, в процессе пыток рассказывает о себе.

Наиболее жестокие действия направлены против второго парня: его бьют ногами по голове, а затем — битой по рукам с целью их сломать.

«Превратили пальцы в фарш», — сказано в описании к видео.

Авторы ролика заявили, что так они мстят за то, что пострадавший украл 300 граммов синтетических наркотиков, предназначенных для распространения через закладки.

Вторая запись, появившаяся в местных пабликах, показала, как в поселке Чебал-Су жестоко избили наркокурьера, который, по заявлению авторов, украл 30 граммов наркотиков. Редакция Сибдепо направила оба видеоролика в правоохранительные органы для расследования.