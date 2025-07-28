Пахнет мочой, ползают тараканы: больные кошки отравляют жизнь жителям дома в Москве

Москвичка содержит в своей квартире больше 25 больных кошек. Ее соседи жалуются на жуткую вонь, горы мусора и полчища тараканов, сообщает Mash .

Тяжелая ситуация сложилась в доме на Нижней Первомайской. Началось все с того, что местная жительница Светлана пять лет назад начала приносить в квартиру различный мусор и складировать его. Год назад ситуация усугубилась тем, что женщина принесла в квартиру несколько больных кошек.

За животными Светлана не ухаживала — они справляли нужду, где придется. Кроме того, за год кошки расплодились. Сейчас в квартире проживает 25 больных кошек. Само жилье превратилось в зловонную помойку, кишащую тараканами.

Соседи жаловались на Светлану в Роспотребнадзор, УК и участковому, однако это не помогло. Весной женщина все-таки решила обратиться в местный центр, чтобы пристроить своих питомцев. Однако помочь ей не смогли, потому что животные были истощены и больны, часть котят даже погибла.

Сейчас центр ищет волонтеров, готовых помочь в данной ситуации. Соседи также решили помочь — они приносят корм для кошек, однако Светлана открывает двери далеко не всем.

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