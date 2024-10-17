Озвучены шансы пострадавшей на экскурсии в Турции россиянки засудить турфирму

Адвокат Сергей Жорин заявил, что российская туристка, получившая травму спины во время экскурсии в Турции, имеет возможность выиграть судебный процесс против турфирмы. По его словам, ключевым фактором станет заключенный с компанией договор, поскольку именно она должна будет возместить моральный и физический ущерб, а также убытки, сообщает Инфо24 .

По словам Жорина, несмотря на то, что экскурсию организовала турецкая фирма, важно сначала подать иск в российский суд. Это даст возможность собрать необходимые документы для дальнейшего разбирательства в Турции.

Адвокат уверен, что шансы на успех в российском суде достаточно высоки, а сам процесс привлечет внимание общественности и негативно скажется на репутации туристической компании.

Кроме того, он отметил, что российская турфирма могла бы выступить посредником между пострадавшей и и виновной сторонами, но наиболее справедливым решением было бы возместить ущерб клиентке, а затем взыскать эти средства с виновника инцидента.

Жорин также рекомендовал туристке обратиться в Следственный комитет, который часто инициирует уголовные дела по фактам оказания небезопасных услуг. Это может привести к проверке и, возможно, изменению позиции туристической компании в отношении пострадавшей.

«Возможно, как минимум, будет проведена доследственная проверка, и дело возьмет на контроль руководитель Следственного комитета, как это часто бывает. Тогда уже туристическая компания вынуждена будет изменить свою категорическую позицию и вести диалог с человеком, который пострадал в результате, мягко говоря, некачественного оказания услуг», — предположил Жорин.