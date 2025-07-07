В Ленинском округе провели уборку береговой линии в рамках акции «Вода России»

В рамках проведения ежегодной всероссийской акции «Вода России» в Ленинском городском округе Московской области 5 июля была проведена уборка береговой линии Центрального пруда в деревне Жабкино от неразлагаемого мусора и аварийных зеленых насаждений в формате субботника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Центральный пруд деревни Жабкино является местом обитания диких серых уток, огарей, белых гусей и нутрий. В ходе проведения мероприятия было убрано свыше 50 куб. м отходов. Вместе мы делаем наш округ еще чище. Убедительно просим жителей городского округа сохранять чистоту и порядок, убирать за собой мусор после отдыха на природе, заботиться о сохранении биологического разнообразия и поддерживать естественное функционирование экосистем», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Виктория Морозова.

В субботнике приняли участие также представители отдела защиты окружающей среды и территориального отдела администрации городского округа, Общественной палаты Ленинского округа, сотрудники МБУ «Благоустройство» и местные жители деревни Жабкино.

«Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов „Вода России“ — часть федерального проекта „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Акция проводится с 2014 года и способствует повышению экологической грамотности населения страны и экологическому просвещению молодого поколения, а также привлекает внимание общественности к охране водных ресурсов», — отметила Виктория Морозова.

Подобные мероприятия по поддержанию чистоты проводятся в Ленинском городском округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева регулярно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.