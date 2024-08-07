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Отряд ВС РФ уничтожил за ночь 12 единиц бронетехники ВСУ в Курском приграничье

Бойцы российского отряда «Анвар» за прошедшую ночь ликвидировали 12 единиц бронетехники украинской армии, которую противник подогнал к границе РФ в Курской области, сообщил военкор Евгений Поддубный.

Он добавил, что «Анвар» — это небольшой отряд хороших специалистов. За ночь военные совершили подвиг.

«Все подтверждено объективным контролем», — написал военкор в своем Telegram-канале.

По словам Поддубного, ВСУ продолжают стягивать крупные силы к переднему краю столкновения, они перемещают в данный район средства ПВО и РЭБ. Возможно, противник всерьез планирует развивать начатое наступление. Обстановка в регионе остается сложной.

Поддубный также опубликовал видео поражения техники ВСУ. На кадрах видно, как с воздуха наносятся удары по целям на земле.

Курская область на сегодняшний день находится в напряженной ситуации из-за постоянных атак украинцев. Нападения начались 6 августа. Атаки ведутся с помощью беспилотников, также через госграницу РФ пытались прорваться диверсанты. В регионе сбили ракеты. Есть погибшие и раненые.