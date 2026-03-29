Отрезают волосы на камеру: две сестры издеваются над школьницами под Петербургом

В поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленинградской области две сестры 16 и 23 лет заманивают в свою квартиру школьниц, где издеваются над девочками. Своим жертвам злоумышленницы отрезают волосы, стреляют в них пластиковыми пульками и бьют, сообщает «Mash на Мойке» .

Предварительно известно, что группа молодых девушек, в которую входят две сестры и их знакомая, завлекает школьниц в квартиру, где подвергает их унизительным действиям. Инциденты, включающие в себя обрезание волос и стрельбу болезненными пульками из игрушечного оружия, снимаются на видео.

На опубликованных кадрах видно, как одна из злоумышленниц на камеру делает вид, что просто хочет обнять девочку. Ничего не подозревающая девочка подпускает к себе агрессоршу, после чего та достает ножницы и начинает отрезать волосы жертве. После этого школьница начала кричать и сопротивляться. Затем ее поставили у стены и заставляли стоять ровно в момент, когда в нее летели пульки из игрушечного пистолета. В какой-то момент девочка в истерике упала на колени и обхватила руками голову.

Как сообщают местные жители, полученные записи хулиганки затем публикуют в Telegram-каналах и в других соцсетях. По словам местных жителей, обрезание волос и использование пластиковых пулек — самые безобидные издевательства. Сестры совершали и более жестокие действия против школьниц.

Общественность настаивает на немедленном проведении проверки силами полиции и Следственного комитета. Также местные жители просят подключить к проверкам администрации учебных заведений и органов опеки и попечительства.

