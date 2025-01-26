Отобрал деньги и водку: неизвестный избил и ограбил деда-инвалида в Краснодаре

Baza: неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте в Краснодаре

В Краснодаре неизвестный избил и ограбил пенсионера-инвалида в лифте. Злоумышленник отнял у дедушки деньги, банковскую карточку и бутылку алкоголя, сообщает Baza .

Инцидент произошел накануне утром в многоэтажке на улице Николая Воробьева.

На опубликованных кадрах видно, как пенсионер заходит в лифт, а следом за ним молодой человек. После словесного конфликта парень начинает избивает дедушку и проверяет его карманы, присвоив деньги, карту и бутылку водки.

На 12-м этаже дедушка попытался покинуть кабину лифта, но молодой человек вернул его обратно и продолжил наносить удары. Пожилой человек пытался защититься, однако силы были неравны.

Преступник попытался скрыться, но его задержали жильцы дома при выходе из лифта на первом этаже.

Ранее банда подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера около в ТЦ «Круиз» во Владимирской области.