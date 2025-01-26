Банда подростков избила деда кастетом под Владимиром

Подростки напали с кастетом на пенсионера во Владимирской области

Около в ТЦ «Круиз» во Владимирской области банда подростков жестоко избила кастетом 70-летнего пенсионера, сообщает SHOT .

Дедушка из Гусь-Хрустального приехал 24 января купить еды в ТЦ. На входе в магазин стояла группа подростков. Пацаны сразу «наехали» на пенсионера. Сначала ребята его толкнули, а мужчина попытался дать отпор, то один из нападавших повалил его и избил по лицу. В это время часть группы снимала происходившее.

После нападения подростки ушли с места происшествия.

Пенсионеру вызвали скорую помощь. Пострадавшего доставили в центральную районную больницу. У пациента врачи диагностировали множественные гематомы на лице, перелом носа, черепно-мозговую травму.

Внучка пострадавшего отметила, что родные подали заявления в полицию, они требуют найти и наказать участников подростковой группировки. Она подчеркнула, что ребята напали на пожилого мужчину беспричинно, он им ничего не говорил.

В МВД рассказали, что начали проверку по данному факту, личности нападавших устанавливаются.