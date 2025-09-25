Открыли дверь проволокой: как террористы сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Террористы совершили побег из СИЗО-1 в Екатеринбурге с помощью проволоки

Два осужденных мужчины сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Инцидент произошел ночью 1 сентября. Им удалось совершить побег с помощью куска проволоки, сообщает Baza .

Александр Ч.* с помощью проволоки открыл сперва «кормушку», а потом дверь собственной камеры. До этого сообщалось, что преступник использовал ключ. После этого он покинул помещение. Двое сокамерников мужчины остались сидеть внутри.

После этого Александр Ч.* пошел к камере своего приятеля Ивана К.* и выпустил его. Они отправились по направлению к прогулочному дворику. Там мужчины взломали дверь, поднялись на крышу и вышли по кровлям зданий с территории СИЗО.

В 02:50 камеры видеонаблюдения их потеряли. Скорее всего, молодые люди ушли по пожарной лестнице.

Сигнализация начала работать только в 04:00. Работники СИЗО провели осмотр территории, однако не заметили чьего-то побега.

Об отсутствии Александра Ч.* и Ивана К.* узнали только в 10:30, когда совершали обход.

По предварительной информации, мужчины могли уйти за забор. После этого сбежали через кладбище.

Александра Ч.* и Ивана К.* задержали в мае 2023 года рядом с военкоматом с канистрой с бензином. Следователи считают, что они собирались совершить поджог здания за вознаграждение — 40 тыс. рублей. В отношении их возбудили дело по статье о теракте. В октябре 2024 года Иван К.* получил 9,5 лет тюрьмы, а Александр Ч.* — 7. Их внесли в реестр террористов и экстремистов.

Зэки совершили побег 1 сентября. Александра Ч.* поймали 8 сентября, а Ивана К.* — 15-го.

* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов в России.

