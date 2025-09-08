Силовики задержали беглеца из СИЗО в Екатеринбурге

Правоохранители смогли обнаружить и провести задержание одного из осужденных, которые сбежали 1 сентября из СИЗО-1 в Екатеринбурге. Это произошло 8 сентября в 00:45, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ ФСИН России по региону.

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний вместе с МВД и ФСБ задержали одного из обвиняемых. Он не сопротивлялся.

Розыск второго беглеца продолжается.

2 сентября Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила, что 1 сентября два 24-летних осужденных сбежали из СИЗО-1 в столице Урала. В ведомстве подчеркнули, что после инцидента возбудили уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, совершенный группой».