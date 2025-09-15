Задержан второй осужденный, сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге

Силовики задержали второго заключенного Ивана Корюкова*, сбежавшего из екатеринбургского СИЗО-1. Первый арестант был задержан неделей ранее, сообщает Ura.ru .

Осужденный был пойман в понедельник вблизи микрорайона Уктус. В задержании опасного преступника принимали участие сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, ФСБ, МВД и отряда спецназначения «Россы».

«Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан», — заявили в ГУФСИН по Свердловской области.

8 сентября был задержан первый сбежавший из СИЗО заключенный. Александр Черепанов*, не оказал сопротивления при задержании.

Осужденные сбежали в ночь на 1 сентября. Они выбрались из камеры при помощи ключа и покинули территорию изолятора всего за 8 минут. По факту побега возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (халатность) и 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

