Задержан второй осужденный, сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге
Фото - © Медиасток.рф
Силовики задержали второго заключенного Ивана Корюкова*, сбежавшего из екатеринбургского СИЗО-1. Первый арестант был задержан неделей ранее, сообщает Ura.ru.
Осужденный был пойман в понедельник вблизи микрорайона Уктус. В задержании опасного преступника принимали участие сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, ФСБ, МВД и отряда спецназначения «Россы».
«Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан», — заявили в ГУФСИН по Свердловской области.
8 сентября был задержан первый сбежавший из СИЗО заключенный. Александр Черепанов*, не оказал сопротивления при задержании.
Осужденные сбежали в ночь на 1 сентября. Они выбрались из камеры при помощи ключа и покинули территорию изолятора всего за 8 минут. По факту побега возбуждено уголовное дело по статьям 293 УК РФ (халатность) и 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи).
*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
