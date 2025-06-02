Открыл купальный сезон: автомобиль «нырнул» в фонтан в подмосковном Ступине

Водитель Toyota Camry не справился с управлением и влетел в фонтан в Ступине

Легковушка на скорости влетела в фонтан в городском округе Ступино. Предварительно, в результате происшествия пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО» .

ДТП произошло в понедельник вечером на пешеходной части проспекта Победы.

На опубликованных кадрах видно, как автомобиль Toyota Camry повис на фонтане. В результате ДТП фонтан и машина получили значительные повреждения. Фрагменты авто и фонтана разбросаны на десятки метров.

По предварительным данным МВД, водитель не справился с управлением и въехал в фонтан. В результате происшествия никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.