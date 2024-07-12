Осужденный за коррупцию генерал Росгвардии попросил отправить его на СВО

Экс-заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по тылу Вадим Драгомирецкий, которого приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии с лишением звания генерал-майора за получение крупной взятки, отметил, что хочет отправиться в зону спецоперации на Украине, сообщает Коммерсант .

По словам адвоката осужденного Олега Цуканова, приговор является ошибочным. Он добавил, что генерал еще до вынесения приговора подал ходатайство об участии в СВО.

О том, что Драгомирецкий стал фигурантом дела, стало известно 20 марта. Его начали подозревать в получении регулярных откатов от компании-подрядчика, которая реконструировала одну из воинских частей в Московской области. Фигурантом дела также стал начальник окружной базы хранения материальных ресурсов.

21 марта Драгомирецкого задержали, он выдал следователям часть полученных откатов. В отношении него возбудили уголовное дело о получении взяток на 28 млн рублей и превышении должностных полномочий. Частично генерал признал свою вину.