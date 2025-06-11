Оступился и разбился: подросток выпал с 15 этажа дома-призрака в Подольске
Подросток выпал с 15 этажа дома в заброшенном квартале Подольска
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Подросток выпал из окна 15-го этажа в заброшенном квартале в городском округе Подольск. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Трагедия произошла в недостроенном микрорайоне Кузнечики. Подросток оказался в «заброшке» впервые. Его позвали с собой друзья, которые любили гулять по домам-призракам.
На 15-м этаже 14-летний парень оступился, он разбился при падении с высоты.
Ранее сотрудники полиции спасли 22-летнего жителя Балашихи, который пытался покончить жизнь самоубийством из-за финансовых проблем.