Оступился и разбился: подросток выпал с 15 этажа дома-призрака в Подольске

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Подросток выпал с 15 этажа дома в заброшенном квартале Подольска

Подросток выпал из окна 15-го этажа в заброшенном квартале в городском округе Подольск. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла в недостроенном микрорайоне Кузнечики. Подросток оказался в «заброшке» впервые. Его позвали с собой друзья, которые любили гулять по домам-призракам.

На 15-м этаже 14-летний парень оступился, он разбился при падении с высоты.

Ранее сотрудники полиции спасли 22-летнего жителя Балашихи, который пытался покончить жизнь самоубийством из-за финансовых проблем.