Финансовые проблемы: пьяный мужчина пытался покончить с собой в Балашихе

Полицейские спасли пьяного мужчину, пытавшегося покончить с собой в Балашихе

Сотрудники полиции спасли 22-летнего жителя городского округа Балашиха, который пытался покончить жизнь самоубийством. Парня передали медикам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Трубецкой. Старшие сержанты полиции Николай Ежов и Александр Воробьев получили сообщение, что на балконе 22-го этажа жилого дома находится мужчина и заявляет, что хочет покончить с собой.

Прибывший на вызов наряд ППС увидел парня, который стоял на перилах общего балкона. Неожиданно мужчина поскользнулся и едва не сорвался. Ежов схватил гражданина за руку и удерживал, пока его коллега с медиками и сотрудниками «Мособлпожспаса» не перетащили парня внутрь.

Спасенный местный житель признался, что решился на отчаянный шаг из-за финансовых трудностей. В рюкзаке парня была обнаружена бутылка с алкоголем. Молодого человека передали врачам для оказания психологической помощи.