Основатель онлайн-библиотеки «Флибуста» Stiver умер

сегодня в 21:02

Создатель онлайн-библиотеки «Флибуста» (ресурс заблокирован на территории РФ), известный под псевдонимом Stiver, скончался, об этом сообщили на сайте библиотеки.

Как уточняется, Stiver принял решение об эвтаназии, которая разрешена законодательством в Германии в ряде особых случаев.

Ранее Stiver сообщал, что у него нашли рак мозга, и он находится в больнице «с неприличных размеров глиобластомой». Это чрезвычайно агрессивная форма опухоли ЦНС, которую относят к четвертой степени злокачественности.

При этом онлайн-библиотека продолжит свою работу. Сервера оплачены, а сайт поддерживается.