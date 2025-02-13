В управлении ветеринарии по Амурской области рассказали, что жителю Благовещенска придется понести административную ответственность за надолго оставленного дома кота, который беспокоил соседей своими криками, сообщает Газета.ru .

В ведомстве отметили, что мужчина уехал на неделю, оставив своего питомца одного в запертой квартире. Животное долго издавало громкие звуки, что привлекло внимание соседей. Они вызвали полицию. Дверь в квартиру мужчины пришлось вскрыть.

Ветеринары провели осмотр кота и не обнаружили никаких опасностей — питомец выглядел здоровым, а в квартире были оставлены миски с едой и водой. Выяснилось, что кот просто мучался от скуки.

Хотя питомец не пострадал, хозяину все же придется понести административную ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных. Глава регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов отметил, что хозяин существенно нарушил права соседей.

По его словам, закон требует от владельцев ответственного отношения к своим питомцам. Необходимо заранее продумать, куда отдать животное на время отпуска и где найти средства на его лечение в случае болезни, добавил Самохвалов.

Волонтеры взяли скучающего кота на передержку. Когда хозяин вернется, он сможет забрать своего любимца.