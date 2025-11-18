Опустила глаза и молчит: суд арестовал мать-расчленительницу из Подмосковья

В Балашихинском суде началось заседание, во время которого избрали меру пресечения женщине, убившей и обезглавившей сына. Обвиняемую арестовали, сообщает ТАСС .

31-летняя женщина сидела с закрытыми глазами, пила воду и игнорировала вопросы журналистов. Само заседание прошло в закрытом формате. Свою вину она признала, но отказалась давать показания против самой себя, пишет Mash.

Ранее в Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка в пакете и в рюкзаке. Тело обнаружили в квартире в Балашихе. Сначала в убийстве подозревали отчима мальчика.

Оказалось, сына убила мать, а его голову в рюкзаке выкинула в пруд. Женщина написала явку с повинной.

