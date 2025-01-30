Опубликованы фото с места крушения самолета в США, сделанные при дневном свете

Место крушения самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в Вашингтоне, запечатлели при дневном свете, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

На опубликованном снимке изображена река Потомак, в которую рухнул после авиакатастрофы самолет. В кадре видны обломки воздушного судна.

Спасатели продолжают свою работу. Они ищут и извлекают из реки тела погибших. Некоторые трупы выносит на берег.

29 января пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines, на борту которого находились 64 человека, при посадке в аэропорту в Вашингтоне столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk.

На борту находились в том числе фигуристы. Известно, что в авиакатастрофе погибли чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Ранее представитель Федерации фигурного катания на коньках России отметила, что в списке спортсменов, которые могли находиться на борту рухнувшего самолета, «были русские фамилии». Она сделала оговорку о том, что большинство из них имеют американские паспорта и проживают в США.