Федерация фигурного катания с оговоркой прокомментировала данные о возможной гибели россиян в США

«Там были русские фамилии»: что известно о списке погибших в США фигуристов

Пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина прокомментировала опубликованный список спортсменов, вероятно погибших при крушении самолета в Вашингтоне, но с оговоркой, сообщает «Царьград» .

Ранее в четверг был опубликован список спортсменов, которые могли находиться на борту разбившегося лайнера American Airlines. Среди них: Максим Наумов, Эндрю Торгашев, Алиса Ефимова, Кэти Макбет, Миша Митрофанов, Даниил Паркман, Энтони Пономаренко, Кристина Каррейра, Алексей Щепетов, Антем Маркелов, Аннабель Морозов, Данила Савельев, Антон Спиридонов. Большинство упомянутых фигуристов — дети российских эмигрантов, которые участвовали в чемпионате США.

Ермолина подтвердила, что в списке «были русские фамилии», но сделала оговорку о том, что большинство из них имеют американские паспорта и проживают в США. По ее словам, необходимо дождаться публикации официальных списков участников чемпионата.

Как отметила Ермолина, поскольку это спортивное мероприятие другой страны, российская Федерация фигурного катания не располагает точной информацией о спортсменах-участниках. Она призвала прекратить спекуляции на эту тему в СМИ.

Как отмечается в сообщении, ситуация вокруг участников ЧМ США по фигурному катанию остается загадочной.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на борту рухнувшего самолета были россияне. Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что пытается связаться с фигуристами, которые могли быть на борту разбившегося в США пассажирского самолета American Airlines.