Опубликован список фигуристов, которые могли лететь на разбившемся в США лайнере

Mash опубликовал список спортсменов, которые могли лететь на борту Airlines из Уичито (Канзас). Самолет разбился после столкновения с вертолетом под Вашингтоном.

На борту находились Максим Наумов, Эндрю Торгашев, Алиса Ефимова, Кэти Макбет, Миша Митрофанов, Даниил Паркман, Энтони Пономаренко, Кристина Каррейра, Алексей Щепетов, Антем Маркелов, Аннабель Морозов, Данила Савельев, Антон Спиридонов.

Большинство фигуристов — это дети российских эмигрантов. Спортсмены участвовали в чемпионате США.

Ранее ТАСС сообщил, что на борту потерпевшего крушение самолета в США были чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. На сегодняшний день фигуристы живут и занимаются тренерской работой в США.

Кроме того, на борту был сын фигуристов — Максим Наумов. Молодой фигурист выступает за американскую сборную.

Самолет Bombardier CRJ700 рейса 5342 American Airlines вылетел из Уичито (штат Канзас). При посадке лайнер столкнулся с военным вертолетом и упал в реку около Вашингтона. На борту были 64 человека.

Ранее посольство России в США сообщило, что данных о выживших в авиакатастрофе нет. Посольство РФ в США также выясняет информацию, были ли российские граждане на борту самолета, который упал в реку Потомак.