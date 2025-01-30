Тренер фигуристов Шишковой и Наумова рассказала о воспитанниках, погибших в США

Любовь Великова, тренер чемпионов мира по парному катанию из Ленинграда Евгения Шишкова и Вадима Наумова, рассказала о своих воспитанниках, которые погибли в ночь на четверг в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Они были еще совсем маленькими детьми, 11−13 лет, и потихонечку мы вместе поднимались. Они первые чемпионы мира у меня. Это безумно тяжело, потому что я как будто потеряла родных детей», — сказала Великова в интервью «Фонтанке».

По ее словам, Шишкова и Наумов были прекрасными спортсменами и хорошей парой. В 1994 году в Японии фигуристы стали чемпионами мира. Всегда приходили на лед и выступали с особым настроением. Карьеру завершили в 1998 году из-за различных проблем. Затем без скандалов уехали в США, где хорошо устроились.

Великова добавила, что у Шишковой и Наумова родился сын Максим. Парень, которому летом исполнится 23 года, участвовал в соревнованиях в Канзасе, но, к счастью, летел в другом самолете.

В ночь на четверг пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и рухнул. Предварительно, выживших в результате авиакатастрофы нет.