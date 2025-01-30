Трупы погибших в авиакатастрофе в США вынесло на берег

Тела погибших в авиакатастрофе в США вынесло на берег реки Потомак, на ее вирджинскую сторону, сообщает URA.ru .

Об этом рассказал старший транспортный и национальный корреспондент CBS News Крис Ван Клив. Он уточнил, что обломки лайнера разбросаны по дну водоема, они находятся на глубине от 5 до 8 футов.

По словам журналиста, спасательная команда водолазов обнаружила предмет, который, возможно, является одним из двух «черных ящиков». Сейчас еще точно не установлено, это регистратор переговоров в кабине или устройство для записи техпараметров полета.

Клив отметила, что еще водолазы смогли попасть на борт самолета. Там они обнаружили багаж пассажиров.

29 января гражданский самолет, на борту которого были 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk. Инцидент произошел рядом с аэропортом имени Рейгана в Вашингтоне. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.

На лайнере летели американские и российские фигуристы, тренеры и члены их семей. Они возвращали из Канзаса с чемпионата страны по фигурному катанию.